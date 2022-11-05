Amazon Türkiye, alışveriş yapanlara Zorlu PSM’den Stand-up jesti

Amazon Türkiye’nin, “Gülümseten Kasım” adlı kampanyası 1 - 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. 1 - 7 Kasım tarihleri arasında Amazon Prime üyelerine özel erken erişim ayrıcalığının da sunulacağı kampanyada, kasım ayı boyunca satıcısı Amazon Türkiye olan ürünlerde tek seferde toplam 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, Türkiye'nin önde gelen komedyenlerinin Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirileceği stand-up gösterilerini izleme imkanı bulacak.

“Gülümseten Kasım Akşamları” adı altında Zorlu PSM'de, sevilen komedyenler Baturay Özdemir ve Kaan Sekban ile 70'i aşkın stand-up sanatçısını bünyesinde barındıran TuzBiber'in sürpriz 6'lı konseptiyle sahne alacağı gösterilerde geçerli olacak.

“Müşterilerimizi gülümsetecek içerikleri de en ulaşılabilir fiyatlarla erişilebilir hale getiriyoruz” Konuyla ilgili açıklamada bulunan Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Türkiye tarihindeki en uzun süreli kampanya olan Gülümseten Kasım'ı duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1 – 30 Kasım tarihleri arasında geçekleşecek kampanyamız kapsamında tüm müşterileri, ara tatil hediyesi olarak çocuklarının istediği oyun bilgisayarı, evcil hayvanları ihtiyaçlarında veya yeni tarzlarını yansıtmak için bir süredir almayı planladıkları tıraş setleri gibi, geniş bir seçkiden seçili ürünlere muhteşem indirimlere erişim sağlamanın yanı sıra seçili komedi gösterilerine erişim sağlayabilecekler.” ifadelerini kullandı.