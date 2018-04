New Balance, Anneler Günü’nde hem annelerin hem de miniklerin ayaklarına konfor ve rahatlığı ikonik model 574 ile getiriyor.

New Balance’ın her sezon kendisini yenileyen ikonik modeli 574, parlak canlı renkleri ve performans merkezli malzemeleriyle, annelerin günlük yaşamına hayat katıyor. Anneler Günü’ne özel olarak, 574 Expedition modeli minik ayaklar için de uyarlanıyor.



New Balance 574 Ürün Fiyatı: 285 TL

New Balance 574 Expedition Kids Ürün Fiyatı: 195 TL