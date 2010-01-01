İnce çizgiler, leke ve cilt kuruluğu canınızı mı sıkıyor? C vitamini desteği ile cildinize canlılık kazandırmanın zamanı geldi demektir.

PARLAK VE ENERJİK BİR CİLT

Kan portakalı özüyle zenginleştirilmiş yüzde 15 oranında mesolift kokteyli içeriyor. Daha parlak, aydınlık ve enerji dolu bir cilt tonuna kavuşmak için günlük kullandığınız kremden önce ya da tek başına kullanabilirsiniz. LIERAC MESOLIFT SERUM, TL 205

DOYASIYA ANTİOKSİDAN

Geliştirilmiş en güçlü C vitamini antioksidanı. Cilt onarıcı teknolojisi ve artırılmış SPF 30 özelliği ile cildinizi gün boyu güneşin zararlı ışınlarından daha fazla koruyor. MURAD ESSENTIAL-C SPF 30 C VİTAMİNLİ GÜNDÜZ NEMLENDİRİCİSİ, TL 264

SİVİLCE OLUŞUMUNU ÖNLÜYOR

Sivilceye neden olan fazla sebumun çözülmesine ve böylece sivilce oluşumunun azalmasına yardımcı oluyor. İçerdiği salisilik asit cilde derinlemesine nüfuz ederek siyah nokta oluşumunu azaltıyor. NEUTROGENA VISIBLY CLEAR PEMBE GREYFURT YÜZ YIKAMA JELİ, TL 16.49

GÖZENEKLERİ TEMİZLİYOR

Greyfurt ve nar özlerinin yanı sıra C vitamini sayesinde arındırıcı ve enerji verici özellikleri cilde taşıyor. İçerdiği partiküllerle tıkalı gözenekleri temizliyor, sıkılaştırıyor ve cilde ışıltı veriyor. GARNIER KIRMIZI MEYVE GÜCÜ ARINDIRICI PEELING, TL 16.99

ACİL ONARIM

Kuru ciltler için özel olarak geliştirilen formülündeki saf C vitamini, madecassoide, hyaluronik asit ve nörasensin sayesinde cildi onarıyor, dolgunlaştırıyor ve yaşlanma etkilerine karşı cildi destekliyor. LA ROCHE-POSAY REDERMIC C KREM, TL 125

PORTAKAL GÜCÜ

Portakal çiçeği aromaları, bergamot özleri ve Sevilla portakalı yağı bir Molton Brown klasiği olan Orange&Bergomat El Yıkama Jeli’nde bir araya gelmiş. Elleri hassasça temizlerken besliyor, nemlendiriyor ve içeriğindeki tatlı portakal yağı sayesinde sağlıklı bir ışıltı kazandırıyor. MOLTON BROWN ORANGE&BERGAMOT EL YIKAMA JELİ, TL 85

MAT VE YORGUN

GÖRÜNTÜYE KARŞI Soluk ve yorgun görünen cilt sorununuza bu jel-krem ile veda edebilirsiniz. Hızlı canlandırma özelliği sayesinde cildinizi canlandırıyor. Solgun görünümle savaşıyor, canlandırıcı aromasıyla cilde tazelik veriyor. Meyve özleri ise nemlendiriyor. THE BODY SHOP VITAMİN C EKSPRES NEMLENDİRİCİ, TL 79.90

KOYU LEKELERE VEDA EDİN

C vitamini ile ten rengini düzenlerken cildi sıkılaştırıyor ve ciltteki güneş hasarıyla savaşırken koyu lekelerin görünümünü azaltıyor. Badem ise cildi yumuşatıyor ve pürüzsüzleştiriyor. L’OCCITANE ALMOND VELVET VÜCUT SERUMU, TL 167

RETİNOL VE C VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Formülündeki retinol, cildin yenilenmesini ve hücre devir hızını artırmaya ve yeni kolajen biyosentezini uyararak yaşlanma belirtilerini geri döndürmeye destek oluyor. C vitamini ise kolajen sentezini uyarıp çizgi ve kırışıklıkları minimuma indirmeye yardımcı oluyor. DERMALOGICA AGE SMART MULTİ VİTAMIN POWER SERUM, TL 470

SAF C VİTAMİNİ

Cildinizi beslerken çizgi ve kırışıkları onarmaya yardımcı oluyor. Cilde esneklik ve yumuşaklık katan yüzde 15 saf C vitaminiyle zenginleştirilmiş. Göz çevresinde ince çizgilerin, renkli halkaların ve yorgunluk izlerinin giderilmesine yardımcı oluyor. PERRICONE MD C ESTER SERUM, TL 544.80