Çarpıcı bakışlar için

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Bazen ihtiyacınız olan sadece tek bir üründür... O da eyeliner’dır!

İyi bir göz makyajı söz konusu olduğunda doğru araçları kullanmak ve uygulama yöntemleri çok önemli. Eyeliner’ı doğru sürmenin püf noktası ise bir suluboya fırçasıyla kağıt üzerinde bilek hareketleri üzerine çalışmaktan geçiyor. Eyeliner’lar piyasaya yeni çıkan kalem liner’lardan jel liner’lara kadar pek çok formuyla karşımıza çıkıyor ve her birinin farklı bir etkisi var. Kalem liner’lar dumanlı gözlerle dramatik bir etki yaratmak için ideal. Kaygan olanları daha kolay sürülüyor. Dumanlı gözler yaratmak için ideal olan jel liner’lar, renk yoğunluğu ile oynama şansı tanıyor ve gün boyu kalıcılığını koruyor. En iyi sonuç için küçük, sentetik ve jel liner’lar için üretilen bir fırça kullanın. Liquit liner’ları sürmek biraz yetenek gerektiriyor ama sonuç her zaman son derece etkili oluyor.



