Cilde özel bakım

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Çevresel nedenlerden dolayı elastikiyetini kaybeden cilde özel bakım uygulamak şart. Yoğun nem veren yüz maskeleri sayesinde cildinizi aradığı huzura kavuşturabilirsiniz.

Yazı: Gülru İncu



Neden önemli?

Yüz maskesi kan dolaşımını hızlandırır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda cildi dinlendirir. Gözenekleri temizlerken ciltteki aşırı yağlanmayı düzenler. Çeşitli nedenlerden dolayı sertleşen ya da pul pul dökülen cildi yumuşatır. Ancak haftada bir kereden fazla uygulamayın, aksi halde cildiniz kuruyabilir. Peki hangisi? Yağlı ciltler için kil ve çamur maskeleri, kuru ciltler için nem maskeleri, karma ciltler için de birden fazla maske tercih edilebilir.



Bitkisel maskeler

Dermokozmetik bakım ürünlerinden faydalanabileceğiniz gibi kendi maskenizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Cildi toksinlerden arındırmak, dinlendirmek ve nemlendirmek için kullanabileceğiniz besinler; bal, salatalık, yumurta, bezelye, çilek, kayısı, yulaf, muz, elma, portakal, limon, üzüm, papatya ve avokado.



