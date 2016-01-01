Güneş gözlüğünde bu yazın trendi oversize, kedi gözü, yuvarlak ve geometrik çerçeveler...

2016 ilkbahar yaz trendlerinin belirlendiği moda haftalarının podyumlarında güneş gözlükleri baş roldeydi. İster yuvarlak ister kare ama mutlaka “oversize” yani büyük çerçeveli güneş gözlükleri bu yazın olmazsa olmazları arasında yerini alıyor. Sezonun bir diğer favorileri de yuvarlak ve kedi gözü çerçeveler. Büyük metal ya da kemik çerçeveli Aviator modeller, renkli camlar, işlemeler, süsler ve floral esintiler de en çok tercih edilen güneş gözlükleri arasında.

Christian Dior, Ray-Ban, Lacoste, Gucci, Marc Jacobs, Unofficial, Heritage, Bvlgari, Miu Miu, Prada, Burberry, Tommy Hilfiger, Osse, Mustang ve Emporio Armanı gibi sayısız dünya markasının en trend modelleri için galerimize göz atın...

*Fiyatlar; Atasun Optik'ten alınmıştır...