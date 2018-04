Güzellik trendleri

Yazın öne çıkan ürünleri!

Bu yaz çok renkli geçicek

Make Up For Ever Aqua kolay uygulanabilen ve her koşulda kalıcılığını koruyabilen bir seri. Terleseniz, yüzseniz ya da gözlerinizi ovuştursanız bile silinmiyor, bulaşmıyor, akmıyor. Aqua Smoky Extravagant, kirpikleri tek tek ayırıyor. Aqua Cream’in yeni renkleri klasik göz makyajının dışına çıkmak isteyenlere cesur renkler sunuyor. Rengarenk simli eyeliner’lar ise makyajınızın tamamlayıcısı