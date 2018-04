Swarovski 2016 İlkbahar/Yaz Sea Of Sparkle (ışıltı Derizi) koleksiyonunu sundu.

Işıltılı turkuaz tonları, akuamarin ve cesur pembeler, deniz ve okyanuslardan esinlenen, Swarovski’nin 2016 İlkbahar/Yaz koleksiyonundaki en baskın renkler olarak öne çıkıyor. Deniz bitkilerini andıran renkleri ve şekilleri ile cesur ve şık parçalardan oluşan koleksiyon her tarz kıyafete canlılık ve enerji getirebilecek tarzda. Swarovski’nin Kreatif Direktörü Nathalie Colin koleksiyonu “Deniz tamamen organik ve sonsuz bir güzellik, ilkbahar/yaz takı koleksiyonumuz için de kusursuz bir esin kaynağı. Doğanın güzelliğine övgünün yanı sıra koleksiyondaki parçaların her biri neredeyse her ortam için mükemmel, şık ve kadınsı bir zarafet sunuyor” diye açıklıyor.