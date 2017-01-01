Levi’s®, Google işbirliğiyle hazırladığı yeni Trucker Ceket ile teknoloji ve modayı birleştiriyor.

Google tarafından geliştirilen yeni ürün son teknoloji ile donatılırken, kullanıcılara yakın yerler hakkında bilgi alma, müziklerini değiştirme ve ceketin koluna dokunarak gelen aramalara cevap verme imkanı tanıyor.



“The Levi’s® Commuter™ x Jacquard by Google” Trucker Ceket, bisiklete binen sporseverler için üretilen Levi’s® Commuter serisindeki en yeni ürün olarak dikkat çekiyor. 2017 ilkbaharında satışa çıkacak olan yüksek performanslı ceket, günümüz hiper dijital dünyasındaki zorluklarla mücadele etmesi için tasarlandı.