Google tarafından geliştirilen yeni
ürün son teknoloji ile donatılırken, kullanıcılara yakın yerler hakkında bilgi
alma, müziklerini değiştirme ve ceketin koluna dokunarak gelen aramalara cevap
verme imkanı tanıyor.
“The
Levi’s® Commuter™ x Jacquard by Google” Trucker Ceket, bisiklete
binen sporseverler için üretilen Levi’s® Commuter serisindeki en
yeni ürün olarak dikkat çekiyor. 2017 ilkbaharında satışa çıkacak olan yüksek performanslı ceket, günümüz hiper
dijital dünyasındaki zorluklarla mücadele etmesi için tasarlandı.