'On Canvas' konseptli 2. mağaza

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United Colors of Benetton, yeni dekorasyon konsepti “On Canvas” ile baştan sona farklı bir atmosfere kavuşturduğu mağazalarının sayısını, İstinyePark’ın ardından Cevahir ile ikiye çıkardı.