United Colors of Benetton, “On Canvas” konseptli dekorasyonunu 19 Ağustos’ta hizmete sunacak. 200 m2’lik alana sahip United Colors of Benetton Cevahir mağazasında; kadın, erkek ve 012 çocuk koleksiyonları bir arada sunulacak. Yeni konseptin üçüncü mağazası, Anadolu yakasındaki Palladium Alışveriş Merkezi’nde açılacak.
United Colors of Benetton’un tarihinden gelen unsurları çağdaş anlayışıyla birleştiren “On Canvas” mağazaları, özgün dizaynı ve modern mimarisiyle teknoloji ve duyguyu birleştiren, geliştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunuyor.