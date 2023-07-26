Petite Maison, bakım severlerin beğenisine sunuldu
Yeni bir marka hayatımıza dahil oldu: Petite Maison. Alışveriş tutkunlarının, yeni ürün deneyimlemeyi sevenlerin ilgisini seçeceği kesin...
İçerikleriyle ve amlabajlarıyla dikkat çeken Petite Maison ürünlerini tüketici ile buluştu. Ürünler, her cilt tipine uygun olma özelliği taşıyor.
Türkiye’de sadece Gratislerde satışa sunulan Petite Maison ürünleri arasında; micellar makyaj temizleme suyu, makyaj temizleme yağı, peeling jel, pembe kil maskesi, tonik, yüz, göz ve dudak kremi, gözenek kapatıcı makyaj bazı ve kâğıt maskeler yer alıyor.