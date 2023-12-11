Prime’a özel “Yılın Son Fırsatları” 25 Aralık’a kadar sürecek

Amazon.com.tr’nin her yıl gerçekleştirdiği yılbaşı öncesi alışveriş etkinliği Yılın Son Fırsatları, bu sene 25 Aralık’a kadar sürecek.

Kampanya boyunca Prime üyeleri, ister yılbaşında sevdikleri için en güzel hediyeyi bulmak, ister yeni yıl öncesi ihtiyaçlarını tamamlamak istesin, tüm ihtiyaçlarına ücretsiz teslimat seçenekleriyle erişebilecekler.