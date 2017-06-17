Yılbaşında sizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek sıra dışı ve renkli çantalar...

Standart modeli 47 renk alternatifi ile Miss, feminen ve sofistike kadınlara özel Hippy Clutch, hafta sonu seyahatları için tasarlanmış Weekender ve erkeklere özel Principe modeli ile tüm ihtiyaç ve tarzları göz önünde bulundurarak yaratılmış Save My Bag Türkiye’de ilk kez Akmerkez'de modaseverlerle buluşuyor.



İleri teknoloji ürünü özel bir kumaş olan Poly-Lycra kullanılarak üretilen, çok hafif, su geçirmez ve makinede yıkanabilme özelliği ile Save My Bag çantaları, 47 renk alternatifinin yanı sıra harfler ve farklı aksesuarlar yardımıyla kişiye özel hale getirerek, yılbaşı hediyenizi unutulmaz kılabilirsiniz.





