Sağlıklı saçların izinde...

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Mevsim değişti. Bazı görevlerimiz var!

Kurtarma operasyonu

Saçlarınızın tüm yaz boyunca UV ışınlarına maruz kaldığını düşününce, yıpranmış ve canlılığını yitirmiş olmaları çok normal. Çünkü güneş saçlarınızın hem kurumasına hem de saç renginizin solmasına sebep oluyor. Bu yüzden ilk iş saçlarınızın kaybolan nemini geri kazanmasını sağlamak. Çünkü neme doymuş saç telleri, kırılmaya ve yıpranmaya karşı daha dirençli. Saç kuruluğunu ve nemsizliğini gidermenin ilk yolunun düzenli olarak saç maskesi uygulamaktan geçtiğini unutmayın. Diba Kuaför’den Mustafa Süren, maske kullanmanın püf noktasını şöyle anlatıyor: “Saç maskesini doğru ve düzenli bir şekilde kullanmak çok önemli. Şampuan ve krem uyguladıktan sonra saçlarınızın nemini bir havlu yardımıyla alın. Saç maskesini saçınıza sürün ve dağıtın. Sonra nemli bir havluyla saçınızı sarın ve en az 10 dakika bekleyin. Saçınızdaki maskenin havlu ya da bir boneyle kapatılmış olması çok önemli. Bu sayede hava teması sağlanmayacak ve maske saçınıza güçlü bir şekilde nüfuz edecek.”



