Kurtarma operasyonu
Saçlarınızın tüm yaz boyunca UV ışınlarına
maruz kaldığını düşününce, yıpranmış
ve canlılığını yitirmiş olmaları çok normal.
Çünkü güneş saçlarınızın hem kurumasına
hem de saç renginizin solmasına sebep
oluyor. Bu yüzden ilk iş saçlarınızın
kaybolan nemini geri kazanmasını
sağlamak. Çünkü neme doymuş saç
telleri, kırılmaya ve yıpranmaya karşı daha
dirençli. Saç kuruluğunu ve nemsizliğini
gidermenin ilk yolunun düzenli olarak
saç maskesi uygulamaktan geçtiğini
unutmayın. Diba Kuaför’den Mustafa
Süren, maske kullanmanın püf noktasını
şöyle anlatıyor: “Saç maskesini doğru ve
düzenli bir şekilde kullanmak çok önemli.
Şampuan ve krem uyguladıktan sonra
saçlarınızın nemini bir havlu yardımıyla
alın. Saç maskesini saçınıza sürün ve
dağıtın. Sonra nemli bir havluyla saçınızı
sarın ve en az 10 dakika bekleyin.
Saçınızdaki maskenin havlu ya da bir
boneyle kapatılmış olması çok önemli.
Bu sayede hava teması sağlanmayacak
ve maske saçınıza güçlü bir şekilde nüfuz
edecek.”