Tatil bavulunu Mavi’yle
dolduran Serenay’ın son reklam
filminde giydiği, yeni sezonun favori parçası çiçekli
tulum, kimonolar ve renkli elbiseler tatil şıklığını
garantiliyor. Mavi kadını tatil bavulunu; jean’den
tişörte, elbiseden şorta ve aksesuvara kadar en güzel ürünlerle tamamlıyor. Sezonun
favori parçalarından mom jeans Cindy, kısa püsküllü flare paça Anika,
yüksek belli jean şortlar, yırtıklı boyfriend jean’ler ve etekler,
gün boyu rahatlığın adresi oluyor. Jean’ler ve şortlarla kombinlenen desenli
bluzlar, baskılı ve kısa tişörtler, tatil giysilerinin
vazgeçilmezleri arasına girerken, tatilin ve yazın ruhuna uygun sırt
çantaları, şal ve takılar da göz dolduruyor.