Yaz geldi ve tatil planları yapılmaya başlandı… Peki, bu yaz tatil bavullarının favorileri neler?

Tatil bavulunu Mavi’yle dolduran Serenay’ın son reklam filminde giydiği, yeni sezonun favori parçası çiçekli tulum, kimonolar ve renkli elbiseler tatil şıklığını garantiliyor. Mavi kadını tatil bavulunu; jean’den tişörte, elbiseden şorta ve aksesuvara kadar en güzel ürünlerle tamamlıyor. Sezonun favori parçalarından mom jeans Cindy, kısa püsküllü flare paça Anika, yüksek belli jean şortlar, yırtıklı boyfriend jean’ler ve etekler, gün boyu rahatlığın adresi oluyor. Jean’ler ve şortlarla kombinlenen desenli bluzlar, baskılı ve kısa tişörtler, tatil giysilerinin vazgeçilmezleri arasına girerken, tatilin ve yazın ruhuna uygun sırt çantaları, şal ve takılar da göz dolduruyor.

