Puma ve Rihanna’nın merakla beklenen kürklü terlik tasarımı Fur Slide by Fenty Türkiye’de.

Rihanna, terlik tasarımıyla Puma’nın klasik spor tarzına eğlenceli ve rahat bir yorum getiriyor. Kürklü terlikler, çok beğenilen Trainer ve Creeper modellerinden sonra, Fenty markasıyla piyasaya çıkan üçüncü tasarım olma özelliğini taşıyor.

Puma Fur Slide terliğin rahat tabanı ve taklit kürk şeridinin şıklığı, saten astarının lüks dokunuşuyla tamamlanıyor. Topuk bölgesindeki Fenty Puma by Rihanna imzasıyla dikkat çeken terlikler; siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.





Geçtiğimiz aylarda Rihanna’nın, klasikleşmiş günlük tarzını bu terliklerle kombinlemesinden sonra hayranlarının dört gözle beklediği Fur Slide’ın Türkiye’de de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Rihanna, Fur Slide by FENTY terliklerin çorapla veya çorapsız, havuz kenarında veya şehrin sokaklarında gezerken giyilebileceğini belirtiyor. Fur Slide by Fenty terlikler, Ağustos ayında Puma mağazalarında 289 TL fiyatı ile satışa çıkacak.