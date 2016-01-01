adidas, Babalar Günü için en özel hediye seçeneklerini İlkbahar/Yaz 2016 koleksiyonları ile sunuyor.

adidas Running Koleksiyonu’nda yer alan tişört, şort ve Ultra BOOST ayakkabılar koşuyu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiren babalar için ideal. BOOST teknolojisi, bugüne kadarki en iyi koşu deneyimi için ihtiyaç duyulan enerjiyi kaybetmeden, koşucunun adım şekli üzerinden destek ve yönlendirme sağlıyor. Sokak stilini sportif şıklık ile birleştiren adidas Originals koleksiyonunda yer alan tişörtler sportif ve gösterişli bir tarz yaratıyor. Çığır açan nitelikte mühendisliğe ve sofistike tasarıma sahip olan Porsche Design Sport Koleksiyonu ise, titiz el işçiliği ile lüks kavramlarını bir araya getiriyor.



