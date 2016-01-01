Michele'nin Gucci için hazırladığı 2016 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu, “Situationist Dérive” konsepti ile şehir algısını yeniden yorumlamak üzere ortaya çıkıyor.

Michele, coğrafi sınırları ortadan kaldırmak üzere çıktığı serüvende, geçmişten gelen tasarımları modernize ederek ve daha elitist bir hale getirerek yeniden yorumluyor. İşaretleri, önerileri, duygusal tonları ve sembolik dünyaları keşfediyor, bu da şehir algısında çığır açan bir değişime yol açıyor.

Koleksiyondaki kıyafetler, şehirli olmanın keşfedilmemiş yönlerini barındırıyor. Her bir parça, desenlerin, üstün işçiliğin ve rafine materyallerin birleşiminden oluşuyor ve kadının iç dünyasında yaşanan ayaklanmayı kutluyor.

Transparan detayların ön planda olduğu, sürreal desenlerin ağırlık gösterdiği ve renkpaletinde sınır tanımayan koleksiyonuyla Michele, metropol kadınlarını sıra dışı bir dünyaya götürüyor. Geçmişe göndermeler yapan çizgileriyle tasarımcı, klasik Gucci tarzının sınırlarını zorlayarak, bohem bir Gucci yorumu ortaya koyuyor. Şifon elbiselerin, parlak eteklerin göz aldığı koleksiyonda, ayakkabı, çanta, gözlük,toka ve şapkalar Michele'nin sürreal tasarım anlayışını birkez daha gözler önüne seriyor.