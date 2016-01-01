|
Michele'nin Gucci için
hazırladığı 2016 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu, “Situationist Dérive”
konsepti ile şehir algısını yeniden yorumlamak üzere ortaya çıkıyor.
Michele, coğrafi
sınırları ortadan kaldırmak üzere çıktığı serüvende, geçmişten gelen
tasarımları modernize ederek ve daha elitist bir hale getirerek yeniden
yorumluyor. İşaretleri, önerileri, duygusal tonları ve sembolik dünyaları
keşfediyor, bu da şehir algısında çığır açan bir değişime yol açıyor.
Koleksiyondaki
kıyafetler, şehirli olmanın keşfedilmemiş yönlerini barındırıyor. Her bir
parça, desenlerin, üstün işçiliğin ve rafine materyallerin birleşiminden
oluşuyor ve kadının iç dünyasında yaşanan ayaklanmayı kutluyor.
Transparan detayların
ön planda olduğu, sürreal desenlerin ağırlık gösterdiği ve renkpaletinde
sınır tanımayan koleksiyonuyla Michele, metropol kadınlarını sıra dışı bir
dünyaya götürüyor. Geçmişe göndermeler yapan çizgileriyle tasarımcı, klasik
Gucci tarzının sınırlarını zorlayarak, bohem bir Gucci yorumu ortaya koyuyor.
Şifon elbiselerin, parlak eteklerin göz aldığı koleksiyonda, ayakkabı,
çanta, gözlük,toka ve şapkalar Michele'nin sürreal tasarım anlayışını
birkez daha gözler önüne seriyor.