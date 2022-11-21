Sweatshirt giyerek şık olmak mümkün

Sokak modasında şıklık iddiasıyla bilinen bu rahat parçalar özellikle smart casual giyim kodunun giderek yaygınlaştığı şu günlerde iş dünyasında da karşımıza çıkıyor. Kapüşonlu, kapüşonsuz, cepli ya da cepsiz onlarca farklı tasarıma, sade, renkli, baskılı ya da desenli çok sayıda seçeneğe sahip olan sweatshirt, bahar ve kış ayları kadar yaz akşamlarının tatlı esintisinde de en şık tamamlayıcılardan olmaya devam ediyor. Yazılı ve baskılı sweatshirt modelleri hem bir tarz yaratmada hem de kişinin kendisini ifade etmesinde önemli bir aracılık görevi de görüyor. Kadın modasında crop ve oversize akımlarına da eşlik eden sweatshirt, özellikle yeni sezonda etkileyici ve farklı çizgilerle karşımıza çıkıyor. Hem pantolon ve şortlarla hem de etek ya da taytlarla kullanılabilen swetshirt, şıklık yarışında kadınlara sınırsız kombin fırsatı ve aynı zamanda konfor sağlıyor.

Bir sweatshirt ile birden çok tarz

Rahat kesimleri ve sıcacık kumaşları ile modası geçmeyen parçalar arasında sayabileceğimiz kadın sweatshirt, sadece spor ya da spor şık değil, birçok tarzın tamamlayıcısı olabilir. İster bohem isterseniz klasik giyimde bu özel parçadan faydalanabilirsiniz. Genel olarak kapüşonlu modellerin casual tarzlarla uyumlu olduğu düşünülse de aslında modern kadını hem evde hem sokakta hem de işte ifade edebilecek en özel parçalardan olabilir. Soğuğa, rüzgâra ve hatta kara boyun eğmeyen kalın kumaşı onu bir kış parçası olarak hatırlatsa da aslında bahar aylarında ya da yaz akşamlarında şıklığınıza tatlı bir dokunuş yapabilir. Farklı tarzlarda kullanılabilen bu joker parçayı, günün her saatinde kombinlerinize rahatlıkla dahil edebilirsiniz.

Basic modelleri hemen her modelde alt grup parçalarla tamamlayabilmek mümkün. Özellikle beyaz ya da siyah gibi temel renklerde birkaç parça sweatshirt edinerek çok sayıda farklı kombin oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu parçaları rahatlıkla crop ya da atlet üzerinde kullanabilirsiniz. Eğer tercihinizi baskılı ya da desenli modellerden yana kullanacaksanız, bu modellerin de hem pantolon hem de etek ve şortlarla kombinlenebileceğini hatırlatalım. İster cop isterseniz oversize kesim sweatshirt ile tayt kombini günün hareketli saatlerinde rahat ve şık görünmenizi sağlayabilir.

Rahat çizgileri, yumuşacık kumaşı ve baharat tonlarında özel rengi ile bu baskılı sweatshirt, birçok kombininizin ana kahramanı olmaya aday. Kot, keten ya da kadife gibi birçok farklı kumaş türüyle bir arada kullanabileceğiniz bu özel parçayı ister gündüz saatlerinde isterseniz akşam saatlerinde tercih edebilirsiniz. Ön yüzünde yer alan baskı detayı ile dinamik bir görüntü sergileyen tasarımda, kol uzunluğu ve omuz genişliği sayesinde kendinizi tamamıyla özgür hissedeceksiniz.

İçinizdeki özgür ruhu yansıtabileceğiniz, enerjisiyle, çizgileri ve baskılarıyla son derece dikkat çekici bir sweatshirt modeli Bu modelin hem kollarında hem de ön yüzünde yer alan baskı detayları, tasarımın enerjisini son derece yükseltiyor. Siyah sweatshirt modellerinde farklılık arayanlar için oldukça uygun ve sıradışı bir alternatif olarak karşımıza çıkan bu modeli ister tayt ya da pantolonlarla isterseniz kot ya da deri şortlarla kullanabilirsiniz.

Haki rengi, basic kesimi, yumuşak kumaşı ve kaliteli görüntüsü ile bu özel parçayı, hem bahar hem de kış aylarında dolabınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Şort etek, şort, pantolon ya da tayt modelleri ile kombinleyebileceğiniz bu modelde, sadelik ve rahatlık ön plana çıkarılmış. İdeal kalınlığı ile sizi hem soğuktan hem de terlemekten koruyacağını hatırlatalım.

Hem ön yüzünde hem de arka yüzü ve kollarında yer alan baskı detayları ile bu şık beyaz sweatshirt, tüm mevsimlerde dolabınızda olmayı hak ediyor. 3 iplik şardon kumaştan üretilen ve özenli dikişi ile göz dolduran model, yumuşak dokusuyla sizi sarıp sarmalamaya hazır. Kanvas ya da kot pantolonlar başta olmak üzere birçok alt giyim parçasıyla kullanabileceğiniz model size hem spor hem de şık bir hava kazandıracak.

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