Yeni İnci’nin yaza uygun ürettiği sütyenlerler hem rahat hem de terletmiyor.

Kadınların yaz aylarındaki en büyük kabusu ter kokusu, en büyük rahatsızlığı ise kaşındıran, terleten, rahatsız eden iç çamaşırları. Hem koku yapmayan hem rahatlık ve şıklığından ödün vermeyen iç çamaşırını bir arada bulmamın zorluğunu ise tüm kadınlar yaşıyor. Yeni İnci’nin “Basic Koleksiyonu”nda yer alan nefes alma özellikli, hafif ve yumuşak dokulu kumaşlardan ürettiği inovatif sütyenleri, bu yaz kadınların en büyük desteği. Sütyenlerde kullanılan küçük taş detayları, danteller, tüller, sağlıklı olanın şık olmayacağı ön görüsünü de ortadan kaldırıyor. Destekli ve desteksiz modellerini bulabileceğiniz Yeni İnci koleksiyonundaki terletmeyen sütyenleri tercih ederek terk kokma endişesini ortadan kaldırıp, sıcak yaz aylarında rahatlığı ve şıklığı aynı anda yakalayabilirsiniz. Siyah-beyaz, ten rengi seçenekleri ve normal-şeffaf askı hediyesi ile sunulan sütyenleri askısız kullanabilirken, sabit askılı seçeneklerini de bulabilirsiniz.