Kadınların yaz aylarındaki en büyük kabusu ter kokusu, en
büyük rahatsızlığı ise kaşındıran, terleten, rahatsız eden iç çamaşırları. Hem
koku yapmayan hem rahatlık ve şıklığından ödün vermeyen iç çamaşırını bir arada
bulmamın zorluğunu ise tüm kadınlar yaşıyor. Yeni İnci’nin “Basic
Koleksiyonu”nda yer alan nefes alma özellikli, hafif ve yumuşak dokulu
kumaşlardan ürettiği inovatif sütyenleri, bu yaz kadınların en büyük desteği.
Sütyenlerde kullanılan küçük taş detayları, danteller, tüller, sağlıklı olanın
şık olmayacağı ön görüsünü de ortadan kaldırıyor. Destekli ve desteksiz modellerini
bulabileceğiniz Yeni İnci koleksiyonundaki terletmeyen sütyenleri tercih ederek
terk kokma endişesini ortadan kaldırıp, sıcak yaz aylarında rahatlığı ve şıklığı
aynı anda yakalayabilirsiniz. Siyah-beyaz, ten rengi seçenekleri ve normal-şeffaf
askı hediyesi ile sunulan sütyenleri askısız kullanabilirken, sabit askılı
seçeneklerini de bulabilirsiniz.