Vücudunuza bakım zamanı!

Yazı: Eda Şentürk

Güzellik dünyasının en yeni keşifleri hem zamandan kazandırıyor hem de etkili sonuçlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Tanışmaya ne dersiniz?

Duşta vücut bakımı

Nivea’nın yepyeni ürünü ‘duşta vücut kremi’ çok pratik ve keyifli bir ürün. Benim de kullandıktan sonra favorilerimden biri haline gelen ürünün en büyük özelliği suyla aktif hale gelmesi ve duştayken vücut nemlendirme işlemini başarıyla tamamlaması. Bakım yağı içeriğiyle, yapışkanlık hissi olmadan cilt tarafından anında emiliyor ve ipek gibi yumuşacık bir cilde sahip olmanın pratik yolunu sunuyor.

