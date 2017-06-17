Maji Tasarım, yılbaşı koleksiyonunu sihirli bir yılbaşı ağacını hayal ederek tasarladı.

Her koleksiyonu hazırlarken bir hayal ve tılsıma inanan Maji Tasarım, yılbaşı koleksiyonunu sihirli bir yılbaşı ağacını hayal ederek tasarladı. Koleksiyonda melekler, kardan adamlar, hediye paketleri ve balıklar bolca yer alıyor.

Yılbaşı koleksiyonunun tasarımında kullanılan malzemeler arasında gümüş ve Zirkon taşı öne çıkarken; koleksiyon bu malzemelerin kombinasyonu ile üretilen ürünlerle zenginleşiyor. Yılbaşı koleksiyonlarını görmek için Galata’da bulunan Maji Tasarım atölyesini ziyaret edebilirsiniz.

