Trendler değişse de tarz, miras ve özgünlük açısından jean'ler moda dünyasındaki yerini her zaman korumayı başarıyor.

Levi’s®, yılbaşında kendi tarzını yansıtmak isteyenlere modern ve kolay kombinlenebilir kıyafetler sunuyor. Kişiselleştirme imkânı sunan denim ceket ve jeanler ile bu kış kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.

• 1962’de üretilen Klasik Trucker, her tarz için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Yamalar, raptiyeler ve monogramlarla yapılan küçük dokunuşlar Trucker’a benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Beden çeşitleri ve yıkanabilir özelliğiyle herkese hitap eden Klasik Trucker’ı kişiselleştirerek kendinize özgü bir tarz yaratabilirsiniz.



• Dışarıdan Klasik Trucker görüntüsü veren, iç kısmındaki yumuşak ve sıcak dokusuyla soğuk havalar için tasarlanan Levi’s® Down Trucker, soğuk kış günlerinin en büyük kurtarıcısı. İç kısmındaki yalıtım özelliğiyle tarzınızı korurken aynı zamanda ihtiyacınız olan sıcaklığı da veriyor. Down Trucker’a ek olarak Levi’s�� Sherpa Trucker da kış günleri için düşünülebilecek bir başka alternatif olarak öne çıkıyor.



• Levi’s®, orijinal ve en ikonik ürünü 501®’e ilk bakışta göze çarpmayan esneme özelliğini getiriyor. Yeni 501® Stretch Jean, eskiyle yeniyi buluştururken bu kış özgün görünümün yanında konfor arayan kadınlar ve erkeklere kusursuz bir alternatif sunuyor. Levi’s® tasarım ekibinden Jonathan Cheung, yeni 501® Stretch ile ilgili olarak “Elinize bir çift jean aldığınızda stretch olduklarını anlamıyorsunuz, yalnızca bir çift 501® görüyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Teknolojiyi görünmez kılmak istedik. İlk anda göze çarpmıyor ama denediğinizde farkı hissediyorsunuz” diyor.

• Bir başka isyankâr ama rahat jean ise yeni 505™C. 1967’de doğan 505™, 70’lerin New York’unda kendini ispat etti ve punkçıların, pop ve rock yıldızlarının, grafiti sanatçılarının vazgeçilmezi oldu. Düz kesimiyle dikkat çeken, kişiselleştirilmiş 505™C, yılbaşında hem kadınlara hem de erkeklere cool bir görünüm sağlıyor.