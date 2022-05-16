Bahar sokak stili: Çiçekli parçalar, taze ve enerjik seçimler

Pencereyi açın ve taze bahar havasıyla yüzleşin. Günlük görünümünüze ise çiçekleri eklemeyi sakın unutmayın. Doğanın uyanışını kutladığımız bu ay, rengarenk bir stil hamlesini de kucaklıyoruz. Çiçek desenli tüm parçalar yeniden hak ettikleri yere, yani hayatımıza dahil oluyor.

Kara bulutların ardımızda kaldığı ve yeniden caddeleri arşınladığımız bir günde, parlak renklere sahip seçimlerimizle enerjimizi bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Baştan aşağı çiçeklerle kaplı bir görünüme, uzun ya da uçuş uçuş bir elbiseyle konforlu şıklığa kavuşuyoruz. Renklerle arası pek iyi olmayanlarımızsa tek bir gösterişli parçayla ya da bir aksesuarla baharı stiline pek tabii yansıtabilir.

Yılın koyu tonları arkada bıraktığımız bu kısmında, nötr tonlarla eşleşmiş pastel renkli çiçekliler mutlaka sadeliği ve taze bir havayı stilinizde hissettirecek. Birçok rengin ahenkle dans ettiği iddialı çiçeklilerse adeta ilkbaharın dönüşünü kutlayan bir partiyi hatırlatacak. Yeniden iyi hissetmemizin zamanı çoktan gelmişti. Hem, ne demişti Cahit Sıtkı Tarancı: ‘İlk sevgilimin gülüşüne benzer, bir nisan havası değil mi esen?’

ÖNERİ

LES BENJAMINS 1999 TL VAKKORAMA 695 TL TWIST 359 TL BEYMEN CLUB 899 TL ZARA 479.95 TL

Yazı: Baran Alışkan

İLGİLİ İÇERİKLER