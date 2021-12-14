Sokak stili: Modern kapitoneler

Modern kapitoneler ile sonbaharın bitiş çizgisinden hemen önce son stil hamlemizi yapıyoruz. Tozlu sandıklardan gardıroplarımıza ve vitrinlere geçişi tamamlanan yakından tanıdığımız parçalar, zamansız bir stilin vazgeçilmez aktörlerinden biri. Yüksek modanın temsilcilerinin açtığı yeni sezon sayfasında, günlük görünümümüz için bir yeni madde ekliyoruz. Bu sezon, kapitoneyi tek bir parça özelinde değerlendirmek doğru olmaz. Bir çatı trend olarak, oyuna müsait yapısıyla çok yönlü ve farklı yöntemlerle görünümümüze eklemlenmeye hazır. Montlar, ceketler, etekler, şortlar, çantalar, ayakkabılar ve şapkalar ile konforu ve şıklığı bir bütüne dönüştürmek mümkün. Elbette hepsini bir arada kullanarak değil, sakince ve ufak dokunuşlarla. Geçmişten bugüne uzanan kapitoneler; bol kesimli ve rahat yeni halleriyle ceketlere, klasiklerin yanı sıra modern görünümlere kavuşan çantalara, bir kış gecesi rüyasında sarıldığımız yorganı andıran eteklere ve şortlara dönüşümünü kutluyor. Aynı zamanda botlar ve çizmelerdeki kapitone dokunuşa da kendimizi yakın hissediyoruz. Bucket şapkaların her türlüsüne tav olduğumuz gerçeğini de cebimize koyarak kapitone halleriyle saf bir romantizm yaşıyoruz. Elmas, kare, baklava veya dalgalı dikişleriyle kendini öne çıkaran parçalar arasından şanslı parçanızı seçme konusunda ise özgürsünüz. Çünkü modanın tanıdık trendlere iltimas geçtiği bu yıllarda onlar, şüphesiz iyi bir yatırım olacak. Konforlu havasıyla günlük stilimizi bir üst seviyeye taşırken; şık duruşuyla da günün her anına uyum sağlayabilir. Kat kat giyinmeden önce hafifliğin keyfini çıkarın. Unutmayın, kış yaklaşıyor.

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Yazı: Baran Alışkan

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