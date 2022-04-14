Sokak stili: Baskılar bizi yıldıramaz!

Gardırobun kalabalık raflarıyla bakıştığımız uzun dakikalardan sonra, kışın tüm ağırlığını ardımızda bırakacak bir stil hamlesinde karar kılıyoruz. Kaotik ama ahenkli yapıya sahip baskılı parçalar, sade görünümleri tercih edenler için biraz endişe verici olabilir. Cesur formlara alışık olanlar ise bu fikri çoktan beğendi. Baskılar, yalnızca favori çizgi karakteriniz, ikonik rock grupları veya popüler marka iş birliklerinden ibaret değil.

Aksine renkleri dans ettiren degrade, yırtıcı hayvanlardan ilham alan vahşi, kolaj sanatına göz kırpan yaratıcı, çiçek bahçelerini andıran floral veya nostaljiye hasret retro seçenekler gibi birçok zevke hitap eden bir trend. Bu sezon bir desen cümbüşünü cesurca üzerinizde taşımanızda mahsur yok. Bunu bir nevi meydan okuma olarak da görebiliriz. Bir süredir göz hapsimizde olan zebra desenlerin yanı sıra benzersiz tasarımlarıyla tül formunda degrade baskılar da bu sezon favorilerimiz arasında.

Leopar desenler ise mutlaka tüm zamanlara hitap ediyor. Geçtiğimiz sezonu ele geçiren batik desenler yerini geometrik şekillere bırakırken; yüksek modanın temsilcileri logolarını birbiri ardına kıyafetlerimize özenle boca ediyor. Bu kadar desenin bir arada kullanılmayacağı fikrini savunanlara yanıtımız şimdiden hazır: Gülerim!

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Yazı: Baran Alışkan

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