Barbie aşkına: Morgot Robbie'nin tırnakları yazın favorisi

Her şeyin tamamen pembe olduğu düşüncesi küçük kızlar için bile biraz fazla gelebilir. Ancak Morgot Robbie bunu karşısındaki hiç sıkmadan uygulamayı başardı.

Eski bir Barbie bebeğinden ilham alan retro saç stilinin yanı sıra pembe takım elbisesi çok dikkat çekiciydi. Ancak tamamen pembe giyiminde tartışmasız en şık ayrıntı, filmin Güney Kore, Seul'deki galası için yaptırdığı iki tonlu pembe Fransız manikürüydü.

Güney Koreli tırnak sanatçısı Cho (@hand.manicure, Instagram) tarafından yapılan tasarım, sıcak pembe uçları bebek pembesi bir tabanla birleştirdi. Robbie'nin yumuşak, oval bir şekle sahip tırnakları, parlak bir son kat ile tamamlandı. Barbie'nin istediği de buydu.

Fransız manikürü yeni bir şey olmasa da son yıllarda bir rönesans yaşadı ve yazın en popüler tırnak sanatı trendlerinden biri oldu.