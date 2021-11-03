Bir markanın anatomisi: Mozza

El işçiliği ve özgün tasarımın buluştuğu bir marka ve yaratıcısından ilham alıyoruz. Kurucu ve tasarımcı Melodi Çorumlu, zamanla değerlenen ve güzelleşen deri ile tasarım tutkusunu bir araya getiren yaratıcı bir ruh. Ortaya çıkan stil sahibi çantalar ise hem yaratıcı hem de girişimci ruhları harekete geçirmek için cesaret veren gerçek işaretler!

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Melodi Çorumlu kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı ise Galatasaray Üniversitesi’nde Sosyoloji üzerine yaptım. Analitik yönüm kuvvetli olmakla birlikte, sanata ve sosyal konulara her zaman ilgim oldu. Sinema, müzik ve edebiyattan mümkün olduğu kadar beslenmeye çalışıyorum. Seyahat ettiğim ülkelerde ve şehirlerde, müze ve sergi gezmeyi seviyorum. Beslendiğim her şeyin bir dışa vurumu olarak, çanta tasarlamak kendimi ifade ettiğim en keyifli alan. Mozza’nın hem kurucusu hem tasarımcısıyım… Aynı zamanda ‘maker’ım. Benim için değerlisi ise üretiyor olmak!

NE?

‘Mozza’ nedir, neler yapar?

Mozza, 2015 yılında İstanbul’da kurulan, minimal tasarımlarla geleneksel el işçiliğini buluşturan bir deri çanta ve aksesuar markası. Üretimlerimizi İstanbul’daki atölyemizde makine kullanmadan yapıyoruz. Minimal ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu tasarımlarımızla modern, dinamik ve stil sahibi kadınlara hitap ediyoruz.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Girişimcilik ve zanaatkarlık sürekli öğrenmeyi ve pratik etmeyi gerektiren süreçler. Aynı noktada kalabilmek için bile gelişim halinde olmanız gerekiyor. Mozza, yurt içinde belli bir müşteri kitlesine ulaşmış durumda. Amacımız, yurt içinde ve yurt dışında bu kitleyi mümkün olduğunca büyütmeye devam etmek. Aynı zamanda, saraciye geleneğine katkıda bulunmak, hatta gelecek nesillere aktarmak bizim için çok önemli. İlerleyen dönemde, geleneksel saraç tekniğiyle ilgili öncü bir marka olmayı hedefliyoruz.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

El emeğinin değerinin bilincinde olarak, yaratıcı bir ortamda yetiştim. Ailemdeki kadınlar oldukça yaratıcı ve üretken olduğu için çok şanslıyım. İş hayatına hızlı tüketim ürünleri sektöründe başlamış olmama karşın; çocukluğumdan süregelen tasarım tutkusu peşimi bırakmadı. Radikal bir kararla plaza hayatını bıraktım ve bir süre sonra özellikle çanta konusunda ve deri gibi doğal bir materyalle çalışma hissi bana çok iyi geldi. Tasarımlar ortaya çıktıkça da bu tutku giderek büyüdü ve bugünkü Mozza markasına karakterini veren tüm öğeler yerine oturdu.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Bir kadın girişimci olarak, parçası olduğum toplumda kadın istihdamına katkıda bulunmak benim için çok önemli. İlerleyen günlerde kadın kooperatifleri ile iş birliği için görüşmeler yapacağız. Bugün, satış rakamları elbette bir başarı kriteri. Ancak bu başarı, içinde bulunduğumuz topluma artı bir değer yaratmakla tamamlanmış olacak. Uzun vadede ise Mozza’yı yurt dışı pazarında bilinen bir Türk çanta markası olarak görmek gurur duyacağımız bir başarı hikayesi olacaktır.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Her zaman çantanın kişiye dair çok fazla şey söyleyen bir aksesuar olduğunu düşünmüşümdür. Deri, doğası gereği uzun yıllar kullanılabilen ve kullandıkça güzelleşen, kişiselleşen bir materyal. Dolayısıyla materyal, kişiye en uygun tasarımla buluştuğunda kişinin bir parçası haline gelen bir aksesuara dönüşüyor. Tam olarak istediğim gibi bir çanta bulamıyordum. İhtiyacım olan hem minimal çizgide hem de kendine has detayları olan bir çantaydı. Bu ihtiyacı karşılamak için çıktım yola. Aynı zamanda, kendimi ifade edebildiğim, tasarım tutkumu ortaya koyduğum bir yol oldu.

MELODİ ÇORUMLU

Etkileyici bir film: Eternity and a Day (Sonsuzluk ve Bir Gün)-Theodoros Angelopoulos

Başucu kitabım: Yolda-Jack Kerouac

Çalışma tarzım: Bütün işlerimi bitiririm ve ardından tatile çıkarım.

Favori albüm: OK Computer-Radiohead

İmza aksesuarım: Ammonit fosili bilekliğim.

Benim rengim: Yeşil

İlham kaynağım: Patti Smith

Unutulmaz bir rota: Fransa’nın Alsace bölgesinden başlayan, önce Cote d’Azur’a, ardından sahil boyunca İspanya’ya uzanan yolculuğum.

* Mozza ürünlerini; mozza.com.tr’de ve Hipicon, Morhipo ve Designers Iconic platformlarında bulabilirsiniz.