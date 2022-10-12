Bir şehir hikayesi... Greyder, yeni sezon koleksiyonuyla bu sezona hazır

Bu sezon, tarzıyla yeni hikayeler yazacak olanlar için, Greyder mağazalarıy ve web sitesi hazır.

Sokakta, ofiste, etkinlikte, partide enerjisini daima yansıtan ve şehrin ritminden kopmayanlar için tasarlanan yeni sezon Greyderler, maksimum konfor ve global stil trendlerini bir arada sunuyor.

Tasarımlara, şehre, renklere duyduğu aşkla yeni sezon enerjisini tüm adımlarda hissettirmeye hazır olan Greyder, ayakkabı modası için geliştirdiği teknolojik yeniliklerle günün her anında rahatlık vadediyor.

Şehrin dinamizminden ilhamla tasarlanan yeni sezon koleksiyonu, stilinden ödün vermeyenler için birbirinden farklı stil seçenekleri sunuyor.