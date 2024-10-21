Bu kışın favori deseni: Leopar trendini kaçırmayın!

Her türden hayvan deseni (piton, inek derisi, çita) gibi desenlerin aslında hiç modası geçmedi; ancak alışveriş platformu LTK'ya göre, leopar desenli parçalar için yapılan aramalar bu yılın Ağustos ayından bu yana %556 arttı.

Leopar, hem asil hem de asi hissettirebilen birkaç desenden biridir; belki de bu yüzden tasarımcılar bu deseni ısrarla tercih ediyor. Alaïa, Dior ve Norma Kamali gibi markalar onlarca yıldır bu deseni kullanıyor; Saint Laurent, Roberto Cavalli ve Ganni gibi diğer markalar da leopar desenden vazgeçemiyor. Zimmermann ve Prada gibi markaların yeni sunulan 2025 İlkbahar koleksiyonları, desenin her zamanki kadar popüler olduğunu ve ilkbahara kadar varlığını sürdüreceğini kanıtlıyor.

İşte bu sezon leopar desenden faydalanabileceğiniz en iyi parçalar...