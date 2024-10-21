Bu kışın favori deseni: Leopar trendini kaçırmayın!
Sonbahar ve kış modasında genellikle deve tüyü, gri, bordo ve çikolata kahvesi gibi zengin, klasik nötr tonlardaki düz renkler yer alır; ancak bu sezon, her yerde gördüğümüz bir desen var: leopar deseni... Gelin bu sezonun en trend desenini kullanabileceğiniz parçalara göz atalım...
Her türden hayvan deseni (piton, inek derisi, çita) gibi desenlerin aslında hiç modası geçmedi; ancak alışveriş platformu LTK'ya göre, leopar desenli parçalar için yapılan aramalar bu yılın Ağustos ayından bu yana %556 arttı.
Leopar, hem asil hem de asi hissettirebilen birkaç desenden biridir; belki de bu yüzden tasarımcılar bu deseni ısrarla tercih ediyor. Alaïa, Dior ve Norma Kamali gibi markalar onlarca yıldır bu deseni kullanıyor; Saint Laurent, Roberto Cavalli ve Ganni gibi diğer markalar da leopar desenden vazgeçemiyor. Zimmermann ve Prada gibi markaların yeni sunulan 2025 İlkbahar koleksiyonları, desenin her zamanki kadar popüler olduğunu ve ilkbahara kadar varlığını sürdüreceğini kanıtlıyor.
İşte bu sezon leopar desenden faydalanabileceğiniz en iyi parçalar...
LEOPAR DESENLİ ÇANTALAR
Saint Laurent Bea Tote Bag
LEOPAR DESENLİ MONT VE KABANLAR
LEOPAR DESENLİ ELBİSELER