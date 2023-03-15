Bu yaz çok moda! Yazı rahat geçireceğiniz 12 kaftan elbise
İlkbahar ve yaz günlerinin kaçınılmaz bunaltıcı sıcakları gelmeye başlıyor. Ne kadar istemesek de sıcak havayla terlemeler başlayacak ve kıyafetlerimiz üzerimize yapışacak. İmdadınıza yetişecek süper bir önerimiz var; bu senenin modası kaftanlar... İşte yazı rahat geçirebileceğiniz 12 kaftan modeli.
Giyimi zahmetsiz, kırışmayan bir kumaş ve tek parça olmasıyla kadınların gözdesi olmaya aday kaftanlar bu yaz yine çok konuşulacak. Genellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın geleneksel kıyafeti olarak görmeye alıştığımız kaftanları ülkemizde en çok yazın plajlarda görüyoruz. Normal elbise olarak kullanmanın yanı sıra plajda bikini ya da mayonun üstüne de giyilebiliyor. Siz de bu sene kaftan modasına uymak istiyorsanız sizin için hazırladığımız 12 kaftan modeline göz atabilirsiniz...
YAZI ERKEN BAŞLATACAK 12 KAFTAN ELBİSE MODELİ
TATİL İÇİN EN İYİSİ
Zimmermann Laurel Linen Cover-Up Caftan - 695 $
VÜCUDU SERİN TUTMAK İÇİN EN İYİSİ
Tuckernuck Carolina Caftan - 98 $
PLAJ İÇİN EN İYİSİ
Michael Stars Farrah Caftan - 98 $
EN ÇOK TAVSİYE EDİLEN
Free People Groovy Baby Maxi Kaftan - 98 $
HER GÜN İÇİN EN İYİSİ
Gündelik Ritüel Pamuklu Kaftan - 150$
ELBİSEYE EN YAKINI
Cynthia Rowley Skylar Lace-Trim Caftan - 525 $
SATEN RAHATLIĞI İÇİN EN İYİSİ
H&M Satin Kaftan Dress - 70 $
EN İYİ BASKI MODELİ OLAN
Frances Valentine Luna Floral-Print Handkerchief Caftan - 398$
EN İYİ AMAZON GÖRÜNTÜSÜ
Miss Lavish London Women’s Kaftan Dress - 20$
EN ŞIK OLAN
Free People Swiss Dot Ruffle Kaftan - 98 $
EN MİNİ KAFTAN
WeWoreWhat Animal Tree Caftan - 118 $