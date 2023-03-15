Bu yaz çok moda! Yazı rahat geçireceğiniz 12 kaftan elbise

Giyimi zahmetsiz, kırışmayan bir kumaş ve tek parça olmasıyla kadınların gözdesi olmaya aday kaftanlar bu yaz yine çok konuşulacak. Genellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın geleneksel kıyafeti olarak görmeye alıştığımız kaftanları ülkemizde en çok yazın plajlarda görüyoruz. Normal elbise olarak kullanmanın yanı sıra plajda bikini ya da mayonun üstüne de giyilebiliyor. Siz de bu sene kaftan modasına uymak istiyorsanız sizin için hazırladığımız 12 kaftan modeline göz atabilirsiniz...

YAZI ERKEN BAŞLATACAK 12 KAFTAN ELBİSE MODELİ

TATİL İÇİN EN İYİSİ

Zimmermann Laurel Linen Cover-Up Caftan - 695 $

VÜCUDU SERİN TUTMAK İÇİN EN İYİSİ

Tuckernuck Carolina Caftan - 98 $

PLAJ İÇİN EN İYİSİ

Michael Stars Farrah Caftan - 98 $

EN ÇOK TAVSİYE EDİLEN

Free People Groovy Baby Maxi Kaftan - 98 $

HER GÜN İÇİN EN İYİSİ

Gündelik Ritüel Pamuklu Kaftan - 150$

ELBİSEYE EN YAKINI

Cynthia Rowley Skylar Lace-Trim Caftan - 525 $



SATEN RAHATLIĞI İÇİN EN İYİSİ

H&M Satin Kaftan Dress - 70 $



EN İYİ BASKI MODELİ OLAN

Frances Valentine Luna Floral-Print Handkerchief Caftan - 398$



EN İYİ AMAZON GÖRÜNTÜSÜ

Miss Lavish London Women’s Kaftan Dress - 20$



EN ŞIK OLAN

Free People Swiss Dot Ruffle Kaftan - 98 $



EN MİNİ KAFTAN

WeWoreWhat Animal Tree Caftan - 118 $

