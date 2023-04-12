Çift taraflı spor ayakkabı moda mı olacak?

MSCHF'den Big Red Boots, Şubat ayında sosyal medyayı kasıp kavurdu ve "Dora The Explorer"daki çizgi film karakterleri Astro Boy ve Boots'un giydiği ayakkabılara benzetildi.

Yaz için tam zamanında, MSCHF şimdi iki şekilde giyilebilen yeni bir spor ayakkabı piyasaya sürüyor. Bu ayakkabı hem klasik tarzı hem de spor ayakkabı tarzını barındırıyor.

Spor ayakkabılar 135 dolardan satılacak. MSCHF'nin viral Big Red Boots'u piyasaya sürmesine benzer şekilde, ünlüler piyasaya çıkmadan önceki günlerde BWD ayakkabılarını giydi ve ayakkabılar için büyük bir beklenti oluşturdu. Oyuncu ve müzik sanatçısı Donald Glover, yakın tarihli bir NBA maçında MSCHF BWD ayakkabılarını giydi.

MSCF'nin şöhreti sadece farklı ayakkabı ile sınırlı değil. 2016'daki kuruluşundan bu yana birkaç spor ayakkabısı daha viral oldu.