En trend güneş gözlükleri: Sonbahar-Kış 2022 güneş gözlüğü modelleri
Bu sezonun trend olan gözlükleri belirlendi! Sonbahar-Kış 2022 sezonun en trend güneş gözlükleri neler? İşte birbirinden farklı markalarla trend olan ve tercih edilen güneş gözlükleri...
Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana’nın yeni sezon koleksiyonu kadınlar için 1960’lı yılların tasarımlarından ilham almış. 2000’li yılların başındaki güzellik anlayışından ilham alan ve 2022 Sonbahar/Kış defilesinde podyuma çıkan DG ROUND modelleri ise koleksiyonun en iddialı parçalarından.
Burberry
Burberry’nin Sonbahar/Kış 2022 sezonu için hazırladığı, erkeklere ve kadınlara yönelik güneş gözlüğü koleksiyonu, modern çizgiler ve vintage ilham kaynaklarıyla geliştirilmiş büyük boyutlu siluetlerle modaevinin ikonik tarzını yansıtıyor.
Emporio Armani
Emporio Armani'nin sorumluluk bilinci, 2022/2023 Sonbahar/Kış sezonu için sürdürülebilir gözlük seçkisi sunuyor.
A|X Armani Exchange
Yeni sokak stili trendleriyle uyumlu AX gözlük Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonu, markanın metropoliten ruhunu otantik ve enerjik bir stille kutluyor.