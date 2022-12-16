En trend güneş gözlükleri: Sonbahar-Kış 2022 güneş gözlüğü modelleri

Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana’nın yeni sezon koleksiyonu kadınlar için 1960’lı yılların tasarımlarından ilham almış. 2000’li yılların başındaki güzellik anlayışından ilham alan ve 2022 Sonbahar/Kış defilesinde podyuma çıkan DG ROUND modelleri ise koleksiyonun en iddialı parçalarından.