En trend güneş gözlükleri: Sonbahar-Kış 2022 güneş gözlüğü modelleri

Bu sezonun trend olan gözlükleri belirlendi! Sonbahar-Kış 2022 sezonun en trend güneş gözlükleri neler? İşte birbirinden farklı markalarla trend olan ve tercih edilen güneş gözlükleri...

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En trend güneş gözlükleri: Sonbahar-Kış 2022 güneş gözlüğü modelleri - Resim : 1

Dolce&Gabbana 

Dolce&Gabbana’nın yeni sezon koleksiyonu kadınlar için 1960’lı yılların tasarımlarından ilham almış. 2000’li yılların başındaki güzellik anlayışından ilham alan ve 2022 Sonbahar/Kış defilesinde podyuma çıkan DG ROUND modelleri ise koleksiyonun en iddialı parçalarından.

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En trend güneş gözlükleri: Sonbahar-Kış 2022 güneş gözlüğü modelleri - Resim : 2

Burberry 

Burberry’nin Sonbahar/Kış 2022 sezonu için hazırladığı, erkeklere ve kadınlara yönelik güneş gözlüğü koleksiyonu, modern çizgiler ve vintage ilham kaynaklarıyla geliştirilmiş büyük boyutlu siluetlerle modaevinin ikonik tarzını yansıtıyor. 

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En trend güneş gözlükleri: Sonbahar-Kış 2022 güneş gözlüğü modelleri - Resim : 3

Emporio Armani 

Emporio Armani'nin sorumluluk bilinci, 2022/2023 Sonbahar/Kış sezonu için sürdürülebilir gözlük seçkisi sunuyor. 

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En trend güneş gözlükleri: Sonbahar-Kış 2022 güneş gözlüğü modelleri - Resim : 4

A|X Armani Exchange

Yeni sokak stili trendleriyle uyumlu AX gözlük Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonu, markanın metropoliten ruhunu otantik ve enerjik bir stille kutluyor. 