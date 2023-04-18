Hande Erçel, Nocturne'ün yeni sezon koleksiyonu için kamera karşısına geçti

Hazır giyim sektörünün temsilcilerinden biri Nocturne, oyuncu Hande Erçel ile yeniden kamera karşısına geçiyor.

İlkbahar/Yaz koleksiyonunun çeşitliliğini farklı duyguların dışa vurumuyla ilişkilendiren Nocturne, bu bağlamda kurguladığı reklam kampanyasında Erçel’i yaza dair bir senaryonun başrolünde hayal ediyor.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Erzincan, can dostu Azul ile Hande Erçel'i, Nocturne kombinleri ile fotoğrafladı. Azul’ün yardımcı oyunculuğunun ihtiyaç sahibi hayvanlara fayda sağlamasını amaçlayan marka, Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne Azul adına bağışta bulunmasıyla sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığını da gözler önüne seriyor.

Kampanyanın reklam filmi önümüzdeki günlerde yayımlanacak.