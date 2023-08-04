Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı

Verilere göre, 2023'ün ilk 6 ayında, en çok temel tüketim & gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev - yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. En çok alışveriş akşam 8 ile 10 arasında yapıldı ve en çok Mart ayında yapıldı.

İlk 6 ayda en çok akıllı çocuk saati satıldı

Kullanıcılar bilgisayar kategorisinde en çok mouse, USB bellekler, taşınabilir bilgisayar, monitor, klavye ve hafıza kartları satın aldı.

Evlere en çok otel rahatlığındaki yastık alındı

Ev - yaşam kategorisinde yastıklar, nevresim takımları ve saklama ürünleri en çok satılan ürünler olarak öne çıktı.

Mutfakların yıldızı küçük ev aletleri oldu

Küçük ev aletlerinde fritözler geçen senenin aynı dönemine göre %422 artışla en çok satan olurken, robot süpürgeler ve saç sakal düzeltme makineleri de müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlerden oldu.

Cep telefonunda favori Apple, Samsung ve Xiaomi

Cep telefonu satışlarında Hepsiburada kullanıcılarının tercihi Apple, Samsung ve Xiaomi oldu.

Kozmetiğin en çok satanı yüz bakım ürünleri

Kozmetik kategorisinde cillt bakım ürünleri, parfümler, cilt yenileyici kremler ve makyaj malzemeleri müşteriler tarafından yoğun ilgi gören ürünler olarak ön plana çıktı.

Temel tüketimde en çok ıslak mendil satıldı

Yılın ilk altı ayında temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok ilgi ıslak mendillere, bebek bezine ve tuvalet kağıdına gösterildi.

Giyimde en çok tişört satın alındı

Platformda farklı renk ve model alternatiflerinin yer aldığı giyim kategorisinde bebek body’leri ve tişörtler en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

Spor malzemeleri

Spor tutkunları spor ve outdoor kategorisinde sevilen markalardan alışveriş yapmaya devam etti.