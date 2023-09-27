hummel’ın yeni marka yüzü Sıla Türkoğlu oldu

Sıla Türkoğlu, yaptığı açıklamada "Birçok farklı ruh halimde bile kendimi bulduğum Lifestyle koleksiyonuyla ve dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan sürdürülebilirlik problemini göz ardı etmeden üretilen, geri dönüştürülebilir materyallerden oluşan Mindful Training koleksiyonu ile karşınızda olacağım için ayrıca heyecanlıyım” dedi.

hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier ise “Genç ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu ile keyifli ve heyecan verici bir anlaşmaya imza attık. 100. yılımızı kutlarken, markamızı tanımlayan öncü başarıların, ikonik spor anlarının ve ilham verici insan becerilerinin yüzyılını da kutluyor; her alanda Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” diyor.

hummel açıklamasına göre markanın "Lifestyle" ve "Mindful Training" koleksiyonları, kendi tarzlarını istediği gibi yaratmak isteyenlerin ve müziğin ritmiyle özgürce koşanların duygusal ifadelerini yansıtmayı amaçlıyor.