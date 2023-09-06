Jean ve şort birleşti: yeni trend “jort”

20’li yaşlarında Avrupa’yı turlayan çoğu moda ikonunun üstünde bu yaz görmeye alıştığımız bir parça vardı: jort. “jean” ve “short” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan “jort”, aslında tanım olarak da tam olarak bu demek. Kot bir bermuda düşünün, yalnızca daha sadesi.

“Jort” trendi elbette kendi kendine türemedi. Model Bella Hadid’den, Hailey Bieber’a birçok ikon denilebilecek isim bu trend ile görüntülendi.

Kot şortların kullanımının çok da kolay olmadığını biliyoruz. Kot bir parçanın mükemmel durması gerçekten zordur. Bu da “jort” gibi yeni bir trendin ömrünün ne kadar uzun olacağı sorusunu akıllara getiriyor.

“Jortlar” öncelikli olarak 80’lerden fırlamış asi kız görüntüsünü yakalamak isteyenlere fırsat sunuyor – ya da 70’lerin Jane Birkin’i. Kalçadan daha bol olarak inen jort, geniş cepleri, yüksek beli ve yumuşak arka kısmından ötürü aslında kullanıcısına güven veriyor.

44 yaşındaki eski Elle editörü Farrah Storr ise geniş paçalı bir pantolonunu kendi imkanlarıyla bir “jort”a çevirmiş. Uyaralım, çok da iyi şeyler söylemiyor.

Storr, bir akşam yemeği için giymeye karar verdiğinde jort’ların mükemmel spor-şık bir tercih olduğunu düşünmüş. Ama aynadaki görüntüsünden hiç hoşlanmamış: “Çünkü jortlar, dizinizin üstünde biten çirkin bir uzunluğa sahip.”

“Dizin hemen altında biterlerse baldırı kısaltırlar ve sizi 1990'ların hip-hop videosundan bir fırlamış gibi gösterirler. Her yaşta dizinizin görüntüsü pek de güzel değildir. Mesela benimki patates gibi görünüyor.”

“Aynı zamanda kalçadan genişleyen bu kot, ekstra katmanlarla sizi olduğunuzdan kalın gösteriyor. Bir de nasıl bir ayakkabı ile kombinleyeceğiniz var tabii: Deri sandalet benim aklıma ilk gelen.”

Her trende açık olmakta fayda var; tabi bazen yaş, boy gibi faktörler de dikkate alınabilir.