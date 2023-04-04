June, kadın koleksiyonuyla karşımızda

June'un yeni koleksiyonu alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. Yeni koleksiyonuyla, zamansız ve dinamik tarzın temsilcisi June, kış sezonuna renklendirecek ürünleriyle ön plana çıkıyor.

Mint yeşili peluş montlardan, pembe şişme montlara, dış giyim ürünleri renkli bir kışın habercisi. June Kadın Koleksiyonunun öne çıkan ürünleri her dönemin favorisi oversize gömlekler. Basic ürünler, chino pantolonlarla zamansız bir görünümün anahtarını sunan June kolkesiyonu Hepsiburada’da moda tutkunlarıyla buluşuyor.