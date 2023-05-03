Kiko Milano Green Me 2023 koleksiyonu daha az plastik diyor

Yüzde 99 doğal kaynaklı içeriklerden oluşan vegan makyaj malzemelerini içeren Green Me serisi, 2023 koleksiyonunda daha az plastik kullanımı mottosunu taşıyor. Daha az ambalaj, daha az plastik kullanımına dikkat çekmeye çalışan koleksiyonda çok fonksiyonlu ürünler yer alıyor. Ürünlerin ambalajında ahşap, alüminyum, kağıt gibi malzemeler kullanılıyor. Koleksiyonda özellikle bar şeklinde üretilmiş yüz scrub’ı ve temizleyici dikkat çekiyor.

Kiko Milano Green Me 2023 koleksiyonunda yer alan ürünlerin ambalajları, plastik kullanımını en aza indirmek için ağırlıklı olarak, ahşap ve alümünyum malzemelerden üretilirken; yine plastik kullanımı azaltmak için koleksiyonda katı formlu bar ürünlere de yer veriliyor. Etkinlikleri klinik testlerle kanıtlanmış; kalite ve performansından ödün vermeyen ürünler; etkileyici bir güzellik görünümü yaratırken, dünyaya da iyi bakmanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Ürün kutuların üzerindeki asetat film, OK kompost tarafından onaylanmış selüloz bazlı biyoplastikten üretiliyor. Bu, ambalajın kompostlanabilir olduğu ve diğer organik atıklarla geri dönüştürülebileceği anlamına geliyor. Yine ambalajlarda kullanılan diğer malzemeler, %40 geri dönüştürülmüş elyaf, alüminyum, ahşap ve kumaş gibi FSC sertifikalı bileşenlerden oluşuyor.

Koleksiyon, çevreye duyarlılığının yanı sıra yüksek performanslı “Nemlendirme Harikası” dudak balmları, katı formdaki cilt bakım barları, kompakt ve çoklu kullanıma sahip makyaj ürünleri barındırıyor.