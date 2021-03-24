Léa Seydoux, LV Capucines ile çok seksi

Fransız aktris ve marka elçisi Léa Seydoux, Capucines çanta ile objektiflerin karşısında. Kampanya fotoğraflarını Steven Meisel çekti. Fotoğraflarda yalın bir arka planda klasik Capucines çantasını ile görülen Fransız aktris Seydoux, hem duru hem gizemli bir atmosfer yaratıyor.

Capucines çanta adını Louis Vuitton’un 1854 yılında ilk mağazasının açıldığı rue Neuve-des-Capucines’den alıyor.

Kampanya görselleri için siyah Taurillon deriden yapılmış Capucines MM modeliyle poz veren Léa Seydoux, bu ikonik model hakkındaki görüşlerini ‘’Capucines, Fransız uzmanlığının özünü temsil ediyor. Sevdiğim ve her zaman kullandığım bir çanta olduğu için Capucines elçisi olmaktan onur duyuyorum.’’ sözleriyle ifade ediyor.