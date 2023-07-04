Margot Robbie 'Barbiecore' tarzıyla zirvede

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filminin yıldızı Avustralyalı aktris Margot Robbie (33), başrolünde olduğu 'Barbie' filminin tanıtımı için Güney Kore'yi ziyaret etti. Ünlü oyuncuyu girmek için gelenler adeta izdiham yarattı.

'BARBIECORE' AKIMI ONUNLA BAŞLADI

Gün boyunca tepeden tırnağa pembeler içinde farklı kostümler giyen Robbie'nin stili, moda dünyasını da iki yıldır 'Barbiecore' akımıyla domine ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Margot Robbie (@margotrobbieofficial)'in paylaştığı bir gönderi

33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Barbie dünyasını yansıtan baştan aşağa pembe kombiniyle dikkat çekti. Robbie, galada birden çok kıyafet daha giymeyi tercih etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Margot Robbie (@margotrobbieofficial)'in paylaştığı bir gönderi

BARBIE FİLMİNİN KONUSU

Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar.