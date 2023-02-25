New York Moda Haftası'nın öne çıkan 5 güzellik trendi

NEW YORK MODA HAFTASININ ÖNE ÇIKAN 5 GÜZELLİK TRENDİ

THE WEDNESDAY EFFECT - ÇARŞAMBA ETKİSİ

Netflix'te yayınlanan 'The Wednesday' adlı dizi neredeyse tüm modacıları etkisi altına aldı.

THE MOLTEN METALLICS - PARILTILI METALLER

Parıltılı metal renkleri bu sene birçok modacı defilelerinde kullandı.

Photographed by Hunter Abrams

PARLAK, KAYGAN SAÇLAR

Bu sene pratiklik ve şıklık ön plana çıkıyor. Birçok modacı parlak, ıslak görünümlü saçları mankenler üzerinde tercih ediyor.

Photographed by Hunter Abrams

LÜKS CİLT

Bu sene ön plana çıkan en önemli unsurlardan biri de makyasız makyaj. Yani doğal, bakımlı ve parlak cilt.

SIRA DIŞI RENK GEÇİŞLERİ

Turkuaz, fuşya ve neon tonlu geçişler bu sene en çok öne çıkan makyaj trendlerinden biri.