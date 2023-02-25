New York Moda Haftası'nın öne çıkan 5 güzellik trendi
New York Moda Haftası bu yıl da rüzgar gibi geçti. Birçok ünlü ismi bir araya getiren defilede, dünyaca ünlü tasarımcıların kreasyonları izleyicilere görsel şölen yaşattı. Tabii ki bu renkli şovda ön plana çıkan bazı trendler oldu. İşte New York Moda Haftası'nın en büyük 5 güzellik trendi...
NEW YORK MODA HAFTASININ ÖNE ÇIKAN 5 GÜZELLİK TRENDİ
THE WEDNESDAY EFFECT - ÇARŞAMBA ETKİSİ
Netflix'te yayınlanan 'The Wednesday' adlı dizi neredeyse tüm modacıları etkisi altına aldı.
THE MOLTEN METALLICS - PARILTILI METALLER
Parıltılı metal renkleri bu sene birçok modacı defilelerinde kullandı.
Photographed by Hunter Abrams
PARLAK, KAYGAN SAÇLAR
Bu sene pratiklik ve şıklık ön plana çıkıyor. Birçok modacı parlak, ıslak görünümlü saçları mankenler üzerinde tercih ediyor.
Photographed by Hunter Abrams
LÜKS CİLT
Bu sene ön plana çıkan en önemli unsurlardan biri de makyasız makyaj. Yani doğal, bakımlı ve parlak cilt.
SIRA DIŞI RENK GEÇİŞLERİ
Turkuaz, fuşya ve neon tonlu geçişler bu sene en çok öne çıkan makyaj trendlerinden biri.