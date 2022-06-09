Ns Sposa gelinlik: 2022 Yaz Helen gelinlik modelleri

Güneşin kendini göstermesiyle birlikte açık havaya taşınan düğünler için en ideal gelinlik Helen modelleri doğal ve bohem bir görünüm yakalıyor. Naif görünümün yanı sıra asil bir duruş sergileyen Helen gelinlik modelleri, sade ve şık detaylarıyla ilgi odağı olmanızı sağlıyor.