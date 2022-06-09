Ns Sposa gelinlik: 2022 Yaz Helen gelinlik modelleri
Yaz düğünleri başladığına göre gelinlik tercihleri de değişmeye başladı! Saten gelinlikler yerini boheme bıraktı. Bu yaz gelinlik trendlerinde yeniden Helen modeller karşımızda. Helen gelinlik modelleri bu yazda yerini koruyor. İşte 2022 Yaz gelinlik modelleri...
Bu yaz düğün yapacaklara müjde! Helenistik modeller tekrardan gün yüzüne çıkabilir. Gece şıklığından kır düğünü konseptine geçtiğimiz yaz günlerinde yeniden Helenistik modeller trend olmaya başladı. Peki bu yaz en trend gelinlik modelleri neler? Ns Sposa bu yaz Bohem ve Helen modelleri koleksiyonundan eksik etmiyor!
Ayrıca farklı gelinlik modellerinden gelinlik seçmek istiyorsanız 'Vakko Wedding 2022 ilkbahar yaz gelinlik modelleri' haberimize veya 'Burçlara göre gelinlik seçme rehberi' haberimize de bakabilirsiniz.
Güneşin kendini göstermesiyle birlikte açık havaya taşınan düğünler için en ideal gelinlik Helen modelleri doğal ve bohem bir görünüm yakalıyor. Naif görünümün yanı sıra asil bir duruş sergileyen Helen gelinlik modelleri, sade ve şık detaylarıyla ilgi odağı olmanızı sağlıyor.
Uzun, yarım veya balon kollarıyla her tarz ve stile eşlik eden Helen gelinlik modelleri, harekette sınırsızlık sunarak tüm enerjinizi yansıtmanızı sağlıyor.
Son yıllarda gelinlik trendlerinin başında gelen Helen modeller, kır düğün konseptinin vazgeçilmez tercihlerinden oluyor. Kır düğünlerinde açık havaya uyum sağlayan Helen modeller, doğanın ihtişamlı manzarasına eşlik ediyor.