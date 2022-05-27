Oura yüzüğün şimdi 950 dolarlık bir Gucci versiyonu var

Lüks markalar gün geçtikçe hem sürdürülebilir modanın hem de teknolojinin içinde olduğu trendlerde yerini buluyor. Pandemi döneminde ortaya çıkan ve pek çok ünlünün de kullandığı Oura yüzükler şimdilerle Gucci ile iş birliği yapıyor.

Oura yüzük uyku kalitesine odaklanan akıllı bir yüzük. Akıllı yüzük olmasının nedeni bünyesinde yer alan sensörler sayesinde nabız, vücut sıcaklığı ve hareket değerlerini kayıt almasından geliyor. Pandemi döneminde oldukça meşhur olan Oura yüzükler sadece Gwyneth Paltrow ve Kim Kardashian arasında uyku rekabetine yol açmakla kalmadı, aynı zamanda bu yüzüklerin Covid-19'u tahmin edip edemeyeceğini de görmek için kullanıldı. Şimdilerde ise Gucci ile iş birliği yapıyor.

Gucci x Oura Yüzük, 18 ayar altından Gucci G ile detaylandırılmış siyah sentetik korindon taşından yapılmış. Dört gram ağırlığında ve bant 0,3 inç kalınlığında. Gucci versiyonunun ekstra vaadi ömür boyu üyeliğin bulunması (Abonelik olmadan da yüzük kullanılabiliyor ancak en temel ölçümlerle sınırlı.). Akıllı saatlerin aksine, birincil odak noktası kişinin verileri ve uyku kalitesi. Kullanıcılar, kalp atışını, kalp hızı değişimini ve diğer faktörlere bağlı olarak vücutlarının ne kadar iyi olabileceğini uyku ve aktivite kalitesi ile ölçebiliyor.

Yeni teknolojik ürünler modaya şekil vermeye de başladı. Bu işbirliği büyük olasılıkla hem Oura için hem de Gucci için karlı bir pazarlık olacaktır. Gucci, teknolojik açıdan anlayışlı ve geleceğe yönelik olduğunu gösterirken, Oura, kendini lüks marka klasmanından yer edindirebiliyor. Ayrıca, Oura yüzüklerin Nisan ayında şimdiden 2,5 milyar dolarlık bir değer elde ettiği biliniyor.