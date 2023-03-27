Pınar Deniz, Network'ün yeni sezonu için kamera karşısına geçti

NetWork’ün İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, Pınar Deniz ile birlikte yeni hikayelere doğru yola çıkıyor. Yeni sezon koleksiyonunda yenilenen stil kodlarını sunan NetWork, zamansız tasarımlarını Pınar Deniz ile ‘yeniden yorumluyor. Pınar Deniz’in pozitif enerjisini ve ilkbaharın yenileyici gücünü bir araya getiren İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, iddialı ve feminen şıklığın altını çiziyor.

Dijital kampanya filminde başarılı oyuncu Pınar Deniz ilkbahar renklerinin dinamizmini iddialı tavrıyla buluşturuyor. NetWork İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda yer alan renk tonları NetWork kadınını şehrin her anında renkli, glam ve cesur bir yolculuğa çıkarıyor. Dijital kanallarda yayınlanacak olan reklam filmi TBWA İstanbul imzası taşıyor. Prodüksiyonunu 212 Studio’nun üstlendiği filme glam dokunuşu ünlü stylist Rocco Coloazza yaparken, fotoğraf kareleri ise dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Dan Beleiu imzasını taşıyor.

NetWork ile bütünleşerek marka kimliğinin vazgeçilmez parçası haline gelen hibrit stile, zengin aksesuar, ayakkabı ve çanta koleksiyonu eşlik ediyor.