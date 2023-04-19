Sinoz Kozmetik'ten yeni reklamında güneş ürünleri ön planda

Sinoz Kozmetik yeni reklam filmi ile; kendi olmayı seçen, tutkularının peşinden giden, hayatı doya doya yaşamayı hak eden ve başarıyı kendisine yakıştıran tüm kadınlara sesleniyor.

Her cilt tipine özel koruma ve bakım sağlayan güneş kremleri için yeni bir reklam filmi hazırlayan Sinoz, 4 farklı model ile çalıştı. Bu 4 modelin farklı cilt tiplerini ve farklı duygu durumlarını yansıtarak hayat verdiği yeni reklam filmi; özellikle doğallık, özgüven ve güneşi kıskandıracak enerji gibi göz alıcı duyguları harekete geçiriyor.





