Sokak stili: Cesur yeni dünya... Bu sezon sokaklar çok cesur!

Cesur deriler, her dönemin starı unvanıyla modern gardıropların mutlak kadrosunda yer almalı; fakat bu kez ‘taklitler aslını değil, bizzat kendini yaşatır’ diyerek!

Yazı: Baran Alışkan

Bu mevsim, görünümünüzü şıklıkla bir üst seviyeye taşıyacak vegan derilerle gezegen, gelecek ve çevre için aksiyon alıyoruz. Zulümsüz vegan deriler, birçok farklı kaynağı işleyerek ortaya çıkıyor. Elma, kağıt, mantar ve daha birçok materyalin işlenmesiyle ortaya çıkabilen deriler, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir özellikli. Hızlı modanın doğurduğu tüm sonuçlara karşı, bu sürdürülebilir trende ve dost bir materyale kucak açmanınsa tam zamanı. Motorcu ceketlerinden sandaletlere, çantalardan pantolonlara, elbiselerden şortlara ve aksesuarlara kadar her noktada bu kez sahtelikten yanayız. Elbette şıklıktan ödün vermeden. Moda endüstrisi bir dönüşümün erken şafağında, sokak stilleri ise çoktan bilinçli tüketim ve sürdürülebilirlikle birlikte etik kaygılar içinde. Bu sonbahar, Matrix’in Trinity’sine selam çakıyor ve vegan derilerin etkisi altında tüm meraklı bakışları üzerimizde topluyoruz.

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