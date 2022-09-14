Sokak stili: Come on barbie!

Etrafımız sarıldı. Cezbedici Y2K modasının etkileri ve Barbie’nin ikonik renk paletine teslim olun. Renklerin gücü adına pembe, tüm sakin tonları bir kenara iterek sezonun en çarpıcı aktörü olduğunu ilan ediyor.

Yazı: Baran Alışkan

Cesur hamlelerden kaçınanlar, küçük dokunuşlarla bir süre daha bildiği gibi devam edebilir; biz ise görünümümüzün her noktasında onunla yola çıkmaktan mutluluk duyuyoruz.

Pembenin sıcak tonlarıyla daha enerjik, daha cesur ve şeker gibi bir stil hamlesini görüyor ve Paris Hilton’un izinde sezona meydan okuyoruz. Podyumlardan kırmızı halılara yayılan cesur pembeler, her parçayı bir yıldıza dönüştürmek konusunda iddialı bir tavra sahip.

Barbie üniforması olarak da kabul edebilecek stil hamlesi, yüksek modadan günlük görünüme uzanan yolculuğunda elbiseler, yüksek topuklar, mini etekler, çantalar ve blazer’lar başta olmak üzere her parçada kendini gösteriyor.

Yakında izleyeceğimiz Margot Robbie ve Ryan Gosling’li Barbie filminin tartışmasız etkisiyle toz pembe hayallere kapılmanın ve “I’m a Barbie girl, in a Barbie world!” sözlerini gönül rahatlığıyla mırıldanmanın zamanı geldi.

ÖNERİ

AYAKKABI: ZARA 749.95 TL

CEKET: STRADIVARIUS 669.95 TL

ELBİSE: OCCLEUS 1950 TL

GÖZLÜK: BALENCIAGA (BEYMEN) 9950 TL

ÇANTA: GUESS 2740 TL