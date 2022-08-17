Sokak stili: Dönüşüm

Hazırlayan: Baran Alışkan

Kızgın kumlardan serin sulara ve çiçekli sokaklardan ışıltılı caddelere uzanan yaz yolculuğumuzda geçmişten bir parçayı yanımızda taşıyoruz. Y2K modası, modern görünümlerin popüler ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Özenli saç kesiminizi ya da tam tadında saç renginizi saklamanıza sebep olacak tek bir aksesuar ise tüm stilinize hükmetmek üzere hazır. Tabiatında saklı şıklığıyla bandanalar, her şeyi değiştirme ve sevimli bir yaz görünümü elde etme misyonuyla başımızın üstünde konumlanıyor. Yüksek modanın temsilcileriyle podyumdan caddelere transfer olan, aslında geçmişten geleceğe ışınlanan bandanalar, sahilde ya da şehir hayatında görünümü pek çok yönlü hale getirmenin en sade yolu. Tek renkli, çok renkli, desenli ya da vintage ruhlu parçalar; klasik bir görünümü olduğundan daha modern ve sevimli ya da tam anlamıyla uyumlu bir bütün haline getirebilir. Plaj görünümünüze şıklık katabilir ya da ofis görünümünüzü bohem esintilerle renklendirebilir. Onlar, modern zamanlarda durağan imajından sıyrılarak çekici, havalı ve dönüştürücü etkiye sahip aksesuarlar olarak ‘must have’ listemizdeki daimi yerini sağlamlaştırdı. ‘Bad hair day’ ve diğer tüm görünümlerinizde tercih edebilirsiniz. Denendi, onaylandı.

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