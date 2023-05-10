Sokak Stili: Kargo hareketleri

Hazırlayan: Baran Alışkan

Kargo pantolonlar, uzun bir zaman yolculuğundan henüz döndü ve ruhundaki asiliği, şıklıkla harmanladı. Şimdilik dar kalıplara veda ettiğimizi göz önünde bulundurursanız, bele tam oturan ve aşağı doğru genişleyen formu ve çeşitli maateryalleri ile konforlu bir yapıya sahip olan kargo pantolonların aradığımız spor şıklığın anahtarı olabileceğini unutmayın.

Günlük yaşamda doğuştan sahip olduğu fazladan cepleri sayesinde ekstra bir aksesuara ihtiyaç duymuyor gibi görünse de doğru çanta seçimiyle rahat ve havalı stilin kodlarını çözebilirsiniz. Onlar, artık yalnızca sweatshirt ve tişörtlere eşlik etmek üzere tasarlanmış sportif bir görünümün ortağı değil. Farklı parçaların bir araya gelmesiyle oluşacak denge, onu gerçek bir stil hamlesine dönüştürüyor.

Sneakerlar, tek renk croplar ve deri ceketlerle günlük görünümde; topuklu sandaletler veya çizmelerin yanı sıra gömlekler ve modern blazerlarla ofis görünümünde bir tamamlayıcı rol üstlenebilirler. Evet, kargo pantolonlarla topukluları bir arada görmek, artık normal hatta göz alıcı. Ayrıca katmanlı bir görünüm yaratmıyorsanız ve daha basic parçalar söz konusuysa kemer seçiminizde daha cesur olabilirsiniz. Mevsim şartlarına göre büyük paltolar veya baharlık ceketlerle son dokunuşunuzu yapabilirsiniz. Aranızda hala kargo pantolonların şık olmadığını düşünen var mı? İtirazı olan varsa ya şimdi denesin ya da sonsuza kadar ‘keşke bir şans verseydim’ diye iç çeksin…

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